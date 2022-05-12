قنبلة التخسيس..مشروب سحري جبار يقضي على دهون البطن المدلدلة والكرش نتيجة جبارة من أول أسبوع

مشروب سحري جبار يقضي على دهون البطن المدلدلة والكرش، الليمون عنصر هام للجسم، حيث أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات ومن أهمها فيتامين سي وهو من أهم العناصر التي تساعد الجسم على حرق الدهون، وتحسين عملية الأيض في الجسم، يمكن إضافة بعض المواد الأخرى على وصفة الليمون للتخسيس وحرق الدهون مثل عسل النحل أو شرب عصير الليمون مغلي مع بعض النكهات الأخرى يساعد على الحصول على الجسم مثالي.

مشروب سحري جبار يقضي على دهون البطن

حتى تحصلي سيدتي على جسم مثالي لا بد من ممارسة الرياضة، واتباع بعض الأنظمة الغذائية، بالإضافة إلى بعض المشروبات الحارقة للدهون وفيكا يلي نذكر بعضًا منها:

وصفة الليمون وعسل النحل

الليمون والعسل أكثر الوصفات شهرة والتي تستخدم في حرق الدهون ويفضل تناولها على الريق.

المكونات

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

كوب من الماء البارد.

عصرة نصف ليمونه.

طريقة التحضير:

يتم إحضار كوب من الماء البارد وإضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل ويتم التقليب جيدًا ويفضل التقليب بملعقة خشبية حتى تستفيد من جميع العناصر الغذائية الموجودة داخل عسل النحل.

عسل النحل يتفاعل مع بعض المواد الأخرى ويفضل التقليب بملعقة خشبية أو بلاستيك والبعد عن الأدوات المعدنية.

عند تمام الذوبان، قم بإضافة عصير الليمون.

يتم تناول هذا المشروب مرة على الريق كل صباح يؤدي إلى نتائج فعالة وقدرته الفائقة على إذابة الدهون، وبالأخص في منطقة البطن.

وصفة الليمون مع الكمون لتخسيس البطن

هذه الوصفة لها قدرة كبيرة على إنقاص الوزن حيث يعمل الليمون يعمل على سد الشهية، كمان أنه يعمل على الإحساس بالشبع وفيما يلي بالمكونات وطريقة تحضيره.

المكونات

ملعقة صغيرة من الكمون.

شريحة ليمون.

كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير: