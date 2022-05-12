روسيا.. توقعات بارتفاع معدل التضخم إلى 23% خلال 2022

جدة - نرمين السيد - وكالة الأنباء الروسية "تاس"، عن البنك المركزى الروسى بيانًا قال فيه إن هناك احتمالية لارتفاع معدل التضخم السنوى، خلال معظم أشهر بقية العام.
وأوضح البنك أن روسيا ستشهد بنهاية عام 22022، نموًا بأسعار السلع والخدمات للمستهلك فى حدود من 18% إلى 23%، متوقعًا أن يتباطأ ذلك النمو فى 2023-2024، بفعل العوامل المثبطة للتضخم.
وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2023، سيتراوح المعدل السنوى لنمو الأسعار بين 5% و7%، مؤكدًا أنه سيعود إلى 4% وهى القيمة المستهدفة، فى عام 2024.
وأضاف البيان: "على الرغم من التغيير الكبير فى شروط تنفيذ السياسة النقدية، لا يزال التضخم بالقرب من 4٪ هو الهدف الرئيسى لبنك روسيا. وقد أتاح القرار الذى تم اتخاذه فى 28 فبراير برفع سعر الفائدة الرئيسى إلى 20٪ إمكانية إبطاء الارتفاع الحاد فى التضخم وحماية الاقتصاد من المخاطر التى تهدد الاستقرار المالى".
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