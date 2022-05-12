نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تبدأ الدراسة 1444؟ وما هو التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل وأهم القرارات الجديدة خلال هذا الفصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تبدأ الدراسة 1444حسب ما يتم العمل على تداوله داخل المجتمع السعودي، وهذا لأن الفصل الدراسي الحالي قارب بشكل كامل على الانتهاء، وهذا بعد قيام الطلاب بالعودة بشكل حضوري مرة أخرى بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وسنحرص الآن على ذكر المزيد من التفاصيل فقط عن طريق الآتي.

متى تبدأ الدراسة 1444؟

قامت وزارة التعليم فيما مضى بالإعلان عن بداية الدراسة في السعودية وتم العمل على تحديد تاريخ 1/2/1444 كميعاد العودة، لكنه تم حذف هذا التاريخ نهائيًا ولم يقوموا بالإعلان عن موعد بدء الدراسة بعد، أو الإعلان عن التقويم للعمل على التعرف مواعيد الإجازات لترتيب على أساسها في المستقبل، لكن نحن الآن ننتظر.

التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل

حسب ما سبق وعملنا على الذكر في الفقرة السابقة أنه لم يتم حتى الآن بنشر أي مؤشرات تخص التقويم الدراسي 1444، لكن في الآونة الأخيرة حرص وزير التعليم على القيام بالتحدث عن الجديد الذي سيتم خلال العام المقبل وإليك في هذه النقاط:

تحويل الجامعات من نظام الفصلين إلى ثلاث فصول.

إضافة العديد من المواد الحديثة داخل صفوف الثانوية العامة.

العمل على تخير الطلاب عن طريق قياس الميول الخاص بهم لتوفير العديد من الأشخاص قادرين على الإلمام بمجريات سوق العمل.

البدء في وضع أسورة ذكية لجعل الطلاب يقومون بالتعامل مع المقاصف عند شرائهم للأطعمة.

حذف العديد من المواضيع وهذا لأنها لم تعد مواكبة للعصر الذي نعيشه فيه وما يحتاجه من متطلبات.

إجازات الترم الثالث 1443

وبما أننا حرصنا على إعطائك بعض المعلومات ولو كانت قليلة عن العام الجديد، إليك الآن بعض التفاصيل حول الإجازات المتبقية خلال الترم الثالث، تعرف عليها عبر هذه النقاط:

عطلة نهاية الأسبوع المطولة الأولى بعد عيد الفطر ستكون في 24 إلى 25 من شوال.

عطلة نهاية الأسبوع المطولة الثانية ستكون في 16إلى 17 من شهر ذي القعدة.

من بعد هذه العطلة تبدأ الاختبارات النهائية الخاصة بالفصل الدراسي الثالث، ومنه ينتهي العام الدراسي، وتابع موقع ثقفني لتتمكن من التعرف على العديد من الأشياء الخاصة بالتعليم السعودي.