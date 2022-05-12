جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي آخر العام 2022 كل المحافظات موقع وزارة التربية والتعليم

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عمر شويل - جدة اعلان جداول امتحانات الشهادة الإعدادية بكافة المحافظات، امتحانات الصف الثالث الإعدادي والتي أعلنت مواعيدها وزارة التربية والتعليم، حيث يتطلع طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم للتعرف على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021-2022، من أجل الإستعداد لخوض الإمتحانات بكافة محافظات الجمهورية، ويزيد البحث بشكل مكثف حالياً عن جداول امتحانات الشهادة الإعدادية مع اقتراب موعدها عقب انتهاء امتحانات سنوات النقل.
تقوم مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، بإعتماد وإعلان جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022، ومن ثم عقد اللجان استعداداً لبدء الإمتحانات، وتعتبر الشهادة الإعدادية من أهم المراحل التعليمية في بداية حياة الطالب الدراسية، حيث أن بإنتهائها ينتقل الطالب للدراسة في مدارس التعليم الثانوي.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة القاهرة
أعلنت إدارة شئون الطلبة والإمتحانات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 بالمحافظة، على أن تبدأ الإمتحانات بداية من يوم السبت 21 مايو وتستمر حتى الخميس 26 من نفس الشهر.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الجيزة
تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة الجيزة، بداية من يوم السبت 14 مايو وتستمر حتى الخميس 19 من نفس الشهر.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية
تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة الإسكندرية، بداية من يوم السبت 21 مايو وتستمر حتى الخميس 26 من نفس الشهر.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة البحيرة
تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة البحيرة، بداية من يوم السبت 14 مايو وتستمر حتى الخميس 19 من نفس الشهر.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 محافظة الغربية
تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة الغربية، بداية من يوم السبت 21 مايو وتستمر حتى الخميس 26 من نفس الشهر.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة الإسماعيلية
تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة الإسماعيلية، بداية من يوم السبت 21 مايو وتستمر حتى الخميس 26 من نفس الشهر.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة الدقهلية
تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة الدقهلية، بداية من يوم السبت 14 مايو وتستمر حتى الخميس 19 من نفس الشهر.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة المنوفية
تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة المنوفية، بداية من يوم السبت 21 مايو وتستمر حتى الخميس 26 من نفس الشهر.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة سوهاج
تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة سوهاج، بداية من يوم السبت 14 مايو وتستمر حتى الخميس 19 من نفس الشهر.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الأقصر
تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة الأقصر، بداية من يوم السبت 14 مايو وتستمر حتى الخميس 19 من نفس الشهر.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الفيوم
تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة الفيوم، بداية من يوم السبت 14 مايو وتستمر حتى الخميس 19 من نفس الشهر.
جدول امتحان الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة الشرقية
تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة الشرقية، بداية من يوم السبت 21 مايو وتستمر حتى الخميس 26 من نفس الشهر.
جدول امتحان الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة بني سويف
تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة بني سويف، بداية من يوم الثلاثاء 17 مايو وتستمر حتى الأثنين 23 من نفس الشهر.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة السويس
تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة السويس، بداية من يوم الخميس 19 مايو وتستمر حتى الأربعاء 25 من نفس الشهر.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة دمياط
تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة دمياط، بداية من يوم السبت 14 مايو وتستمر حتى الخميس 19 من نفس الشهر.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة الشرقية
تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة الشرقية، بداية من يوم السبت 21 مايو وتستمر حتى الخميس 26 من نفس الشهر.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة أسيوط
تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة أسيوط، بداية من يوم السبت 14 مايو وتستمر حتى الخميس 19 من نفس الشهر.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة المنيا
تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة المنيا، بداية من يوم الخميس 19 مايو وتستمر حتى الخميس 26 من نفس الشهر.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة الوادي الجديد
تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة الوادي الجديد، بداية من يوم السبت 14 مايو وتستمر حتى الخميس 19 من نفس الشهر.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 محافظة القليوبية
تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة القليوبية، بداية من يوم السبت 14 مايو وتستمر حتى الخميس 19 من نفس الشهر.
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