نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي آخر العام 2022 كل المحافظات موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلان جداول امتحانات الشهادة الإعدادية بكافة المحافظات، امتحانات الصف الثالث الإعدادي والتي أعلنت مواعيدها وزارة التربية والتعليم، حيث يتطلع طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم للتعرف على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021-2022، من أجل الإستعداد لخوض الإمتحانات بكافة محافظات الجمهورية، ويزيد البحث بشكل مكثف حالياً عن جداول امتحانات الشهادة الإعدادية مع اقتراب موعدها عقب انتهاء امتحانات سنوات النقل.

تقوم مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، بإعتماد وإعلان جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022، ومن ثم عقد اللجان استعداداً لبدء الإمتحانات، وتعتبر الشهادة الإعدادية من أهم المراحل التعليمية في بداية حياة الطالب الدراسية، حيث أن بإنتهائها ينتقل الطالب للدراسة في مدارس التعليم الثانوي.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة القاهرة

أعلنت إدارة شئون الطلبة والإمتحانات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 بالمحافظة، على أن تبدأ الإمتحانات بداية من يوم السبت 21 مايو وتستمر حتى الخميس 26 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الجيزة

تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة الجيزة، بداية من يوم السبت 14 مايو وتستمر حتى الخميس 19 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة الإسكندرية، بداية من يوم السبت 21 مايو وتستمر حتى الخميس 26 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة البحيرة

تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة البحيرة، بداية من يوم السبت 14 مايو وتستمر حتى الخميس 19 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 محافظة الغربية

تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة الغربية، بداية من يوم السبت 21 مايو وتستمر حتى الخميس 26 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة الإسماعيلية

تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة الإسماعيلية، بداية من يوم السبت 21 مايو وتستمر حتى الخميس 26 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة الدقهلية

تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة الدقهلية، بداية من يوم السبت 14 مايو وتستمر حتى الخميس 19 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة المنوفية

تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة المنوفية، بداية من يوم السبت 21 مايو وتستمر حتى الخميس 26 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة سوهاج

تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة سوهاج، بداية من يوم السبت 14 مايو وتستمر حتى الخميس 19 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الأقصر

تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة الأقصر، بداية من يوم السبت 14 مايو وتستمر حتى الخميس 19 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الفيوم

تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة الفيوم، بداية من يوم السبت 14 مايو وتستمر حتى الخميس 19 من نفس الشهر.

جدول امتحان الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة الشرقية

تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة الشرقية، بداية من يوم السبت 21 مايو وتستمر حتى الخميس 26 من نفس الشهر.

جدول امتحان الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة بني سويف

تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة بني سويف، بداية من يوم الثلاثاء 17 مايو وتستمر حتى الأثنين 23 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة السويس

تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة السويس، بداية من يوم الخميس 19 مايو وتستمر حتى الأربعاء 25 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة دمياط

تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة دمياط، بداية من يوم السبت 14 مايو وتستمر حتى الخميس 19 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة الشرقية

تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة الشرقية، بداية من يوم السبت 21 مايو وتستمر حتى الخميس 26 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة أسيوط

تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة أسيوط، بداية من يوم السبت 14 مايو وتستمر حتى الخميس 19 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة المنيا

تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة المنيا، بداية من يوم الخميس 19 مايو وتستمر حتى الخميس 26 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة الوادي الجديد

تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة الوادي الجديد، بداية من يوم السبت 14 مايو وتستمر حتى الخميس 19 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 محافظة القليوبية

تبدأ أمتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بمحافظة القليوبية، بداية من يوم السبت 14 مايو وتستمر حتى الخميس 19 من نفس الشهر.