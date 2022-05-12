رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل عبر بوابة طاقات transition.taqat.sa وشروط التقديم وقيمة الدعم

رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل عبر بوابة طاقات، هناك الكثير من البرامج الحكومية التي تقدمها المملكة العربية السعودية في خدمة المواطنين السعوديين وتوفير حياة كريمة لهم، ولذلك وضعت المملكة برنامج حافز البحث عن عمل لمساعدة الشباب الخريجين الذين لا يتوفر لهم فصل عمل مناسبة، كما يقدم البرنامج دعم مادي شهري لمدة 15 شهر يبدأ مبلغ الدعم 2000 ريال، ويقدم أيضا دورات تدريبية وتأهيلية تساعد الشباب على العمل، ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها الحكومة السعودية للموافقة على طلب التسجيل في اعانة حافز البحث عن عمل.

رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل عبر بوابة طاقات

لكى تتمكن من الحصول على فرصة عمل من برنامج حافز البحث عن عمل والدعم المادي التي تقدم للمستفيدين، وخطوات التسجيل هي:

في البداية قم بالدخول إلى بوابة الطاقات الرسمية. بعد ذلك قم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية. قم بالنقر على أيقونة البحث عن عمل. بعد ذلك قم بتسجيل البيانات (الاسم، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، تأكيد البريد الإلكتروني). ثم قم بتأكيد من صحة البيانات التي تم إدخالها. قم بالنقر على أيقونة تسجيل.

شروط التقديم في برنامج حافز البحث عن عمل 1443

لقد حددت الحكومة السعودية مجموعة من الشروط والضوابط التي لابد من توافرها في المتقدم للقبول التسجيل في برنامج حافز البحث عن عمل، الشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عمره عن 20 عام، ولا يزيد عن 35 عام.

ألا يكون المتقدم يعمل في جهة خاصة أو حكومية.

يشترط ألا يكون لدى المتقدم دخل شهري ما يعادل معونة دعم حافز البحث عن عمل.

ألا يكون المتقدم مقيم في أحد دور الرعاية الإجتماعية الخاصة بالحكومة السعودية.

أن يكون لدى المتقدم القدرة على العمل.

ألا يكون المتقدم لدية سجل تجاري مسجل باسمه.

يشترط ألا يحصل المتقدم على معاش ضمان التقاعدي.

ألا يكون المتقدم قد فصل عن جهة العمل بسبب إهمال.

يشترط أن يحصل المتقدم على الدورات التدريبية التي يقدمها برنامج حافز البحث عن عمل.

آلية صرف دعم حافز البحث عن عمل

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية لصرف دعم حافز البحث عن العمل لمدة 16 شهر كحد أقصى على النحو التالي: