نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذاكر حديقة الأمير ماجد أفضل الحدائق المائية بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز تذاكر حديقة الأمير ماجد ، تعتبر حديقة الأمير ماجد من أفضل الحدائق المائية في المملكة العربية السعودية فهي مكان مفضل للكبار والأطفال تحتوي على مناظر طبيعية مميزة وأماكن للجلوس، تبلغ مساحة الحديقة 120 ألف متر مربع وبها العاب للأطفال لهذا فهي من أنسب مناطق الفسح والخروج في جدة، ومن أهم ما يميز الحديقة إمكانية حجز التذاكر عبر الانترنت كما أنها تعتبر تنشيطا للسياحة نظرا لما تتمتع به من مميزات.

حديقة الأمير ماجد

يبحث الكثير من الأشخاص عن مناطق تمتاز بوجود مساحات خضراء إلى جانب البحيرات الماشية لهذا تعد حديقة الأمير ماجد من أفضل الأماكن التي يمكن التنزه بها وأصحاب الأطفال أيضا كما أن بها مساحات مائية كبيرة ولكن لا يسمح بدخول الأطفال إلا بوجود مرافق لهم حرصا على سلامتهم، ونجد أيضا وجود المساحات الكبيرة في الحديقة يسمح بالجلوس للعائلات وعمل مقابلات أسرية متميزة.

تقع الحديقة في حي الربوة بمدينة جدة وتتراوح مواعيد الحديقة في الأيام العادية من الساعة الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساءا، بينما في يوم العطلة تمتد ساعات العمل إلى الساعة 11 مساءا، وتخصص تذكرة الدخول للسباحة فقط لمدة 4 ساعات، ويلزم اتخاذ الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة الطبية ولا يسمح بدخول أي شخص لديه ارتفاع في درجات الحرارة، كما لابد أن يكون عمر البنات لا يزيد عن 12 عاما.

كيفية حجز تذاكر حديقة الأمير ماجد

يسهل حجز تذاكر حديقة الأمير ماجد عبر الانترنت وذلك تسهيلا على المواطنين ويمكن الحجز عن طريق إتباع بعض الخطوات تتمثل فيما يلي:

الدخول على موقع الحديقة الالكتروني وتحديد نوع التذكرة سواء كانت للسباحة أو تذكرة مرافق.

تحديد عدد التذاكر المراد حجزها والضغط على إضافتها للسلة.

تحديد موعد الزيارة والوقت المناسب ولابد من الحرص على استخدام التذاكر في مدة لا تتعدى 4 ساعات.

القيام بعملية الشراء وتسجيل الباركود لاستخدامه للدخول للحديقة.

أسعار تذاكر حديقة الأمير ماجد

تختلف أسعار حديقة الأمير ماجد بين المرافق والصغار والكبار ولذلك نجد السعر يبدأ من 40 ريال وحتى 130 ريال سعودي، حيث يحدد سعر تذكرة دخول الأطفال 129 ريال سعودي بينما تذكرة المرافق فإن سعرها 39 ريال سعودي، ونجد بالحديقة العاب مائية مختلفة للاستمتاع ويمكن التواصل عبر رقم هاتف الحديقة 0567771907 ومن الجدير بالذكر أن إمكانية الاتصال بالحديقة في أي ساعة من ساعات العمل اليومية منذ الواحدة ظهرا وحتى الثانية عشر مساءا.