عاجل.. ظهور أول إصابة بـ كورونا فى كوريا الشمالية.. وكيم يعلق

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "يونهاب"، نقلا عن وسائل إعلام رسمية فى كوريا الشمالية، أن الحكومة الكورية الشمالية اكتشفت بعد إجراء الاختبارات فى 8 مايو الجارى ظهور أول حالة مصابة بـ كورونا من متحور أوميكرون فى منطقة بيونغ يانغ.

ولفتت إلى أنه جرى عقد اجتماع للمكتب السياسى للجنة المركزية لحزب العمال الكورى وألقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خطابا بهذه المناسبة.

ومن جانبه، أمر كيم جونغ أون بتشديد المراقبة على الحدود وفرض إجراءات لاحتواء الجائحة، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية، داعياً مواطنى اكوريا الشمالية إلى منع انتشار الفيروس الذى وصفه بـ الخبيث عن طريق إغلاق أحيائهم بالكامل في كل المدن.

أعلن كيم أن كل الأنشطة الإنتاجية والتجارية سيتم تنظيمها عن طريق عزل كل وحدة عمل لمنع انتشار الفيروس.

جدير بالذكر، أن كوريا الشمالية أغلقت حدودها بالكامل منذ بداية انتشار جائحة كورونا في 2020، وحتى الخميس الماضى، لم تكن بيونج يانج قد أعلنت عن أى إصابة مؤكدة بـ كورونا.