ألمانيا: أوكرانيا قد تعانى من تداعيات الحرب لـ 100 عام

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أوضح شولتس فى تصريحات صحفية، أن ذلك سيكون بسبب الذخائر غير المنفجرة التى تنتشر فى عدد من المدن، مؤكدًا أن الدول الحليفة ستساعدها فى إعادة البناء.

وأضاف المستشار الألمانى: "الذين يعيشون فى ألمانيا يعرفون أنه لا يزال يُعثر على قنابل من الحرب العالمية الثانية بشكل متكرر".

وطالب أوكرانيا بأن تكون على استعداد لمواجهة تداعيات هذه الأزمة لمئة عام.

وفى سياق متصل، كانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، أكدت خلال زيارتها لـ أوكرانيا، الثلاثاء، أن بلادها ستقدم الدعم الكامل لكييف فى التحقيق مع مرتكبى جرائم الحرب فى بوتشا ومدن أخرى فى البلاد ومحاكمتهم.

وقالت بربوك عبر حسابها فى "تويتر": "سنجمع الأدلة كمجتمع دولى. لقد أكدت للمدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا دعم ألمانيا الكامل فى حل جرائم الحرب: سياسيًا وماليًا ومن ناحية الأفراد".