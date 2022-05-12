العالم اليوم - مصر.. مصرع 4 رجال شرطة بينهما ضابطان بحادث سير

انتم الان تتابعون خبر مصر.. مصرع 4 رجال شرطة بينهما ضابطان بحادث سير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 مايو 2022 04:18 صباحاً - أعلنت مصادر أمنية مصرية، ليلة الخميس، عن مقتل ضابطي شرطة برتبة لواء، واثنين من أفرادها، في حادث سير بمحيط مركز إدفو في محافظة أسوان جنوبي البلاد.

وقالت المصادر الأمنية إن كلا من اللواء منتصر عبد النعيم، واللواء أحمد محي، واثنين من أفراد الشرطة كانوا في طريقهم من القاهرة إلى أسوان، لأداء مهمة أمنية، فانقلبت بهم السيارة التي كانت تقلهم بعد انفجار أحد إطاراتها.

وقد تم إخطار النيابة العامة المصرية بالحادثة، وتولت التحقيق في ملابساتها.