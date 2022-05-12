هل يكون الاختبار النهائي عن بعد ام حضوري الفصل الثالث 1443 موعد الاختبارات النهائية

في ظل اعتماد نظامي الدراسة والتعليم في المملكة سواء التعليم الحضوري بالمدارس أو نظام التعلم عن بعد من خلال المنصات الإلكترونية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم السعودية بهدف حصول الطلاب على العلم من أي مكان في المملكة ، لذلك يستفسر المواطنين في المملكة هل الاختبارات النهائية الخاصة بأبنائهم سوف تكون حضورية أم ستكون من خلال المنصات التعليمية مثل اختبارات الفصل الدراسي الأول التي أجراها الطلاب على منصة مدرستي الالكتروني عن بعد نظرا لمتطلبات الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة، وسوف نوضح الرد على سؤال الطلاب هل يكون الاختبار النهائي عن بعد ام حضوري الفصل الثالث 1443، من أجل أخذ الاستعدادات اللازمة للتحضير لأداء اختباراتهم.

هل يكون الاختبار النهائي عن بعد ام حضوري الفصل الثالث 1443

وفي ظل اقتراب موعد الاختبارات النهائية المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية حيث من المقرر أن تبدأ اختبارات نهاية العام الدراسي 1443 في تاريخ 20 ذو القعدة الموافق ملاديا التاسع عشر من شهر يونيو، ونظراً لإجراء الطلاب اختبارات الفصل الدراسي الثاني حضوريا في المدارس، وذلك حيث أنه لم يعود هناك ما يستدعي إجراءات الاختبارات عن من خلال المنصات الإلكترونية، فإنه من المقرر أن يجري الطلاب اختبارات نهاية العام حضوريا في لجان مخصصة بالمدارس وذلك الطلاب لمختلف المراحل التعليمية بالمملكة.

موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2022

وينتظر آلاف الطلاب والطالبات حول المملكة إجازة نهاية العام الدراسي الحالي 1443، وذلك من أجل بدأ حجز الأنشطة الصيفية والترفيهية خلال فترة نهاية العام، خاصةً بعد خوضهم عام دراسي طويل مليء بالتطورات التي طبقتها الوزارة على نظام التعليم بالمملكة في إطار خطة النهوض بالقطاع التعليمي ورؤية المملكة للتنمية 2030، ووفقاً للتقويم الدراسي التي قامت وزارة التربية والتعليم بنشره عبر موقعها الرسمي فتبدأ ٱجازة نهاية العام في يوم 1 من شهر ذو الحجة 1443 الموافق ميلاديا اخر يوم في شهر يونيو وعلى الطلاب الحضور في المدارس واستكمال ما تبقى من دراسة في الفصل الدراسي الثالث وذلك مع مراعاة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا حيث أن الوزارة أكدت على حضور الطلاب للدراسة وعدم الغياب بدون عذر مقبول.