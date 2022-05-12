تحطم طائرة تقل 11 شخصا فى الكاميرون (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة النقل فى الكاميرون، بيانًا قالت فيه إن المراقبين الجويين فقدوا الاتصال بالطائرة، مشيرة إلى أنه تم تحديد موقعها لاحقًا بالقرب من منطقة نانجا إيبوكو، على بعد نحو 150 كيلومترا شمال شرق العاصمة ياوندى. وأكد مسؤول رفض ذكر اسمه أن رجال الإنقاذ يحاولون معرفة مدى إمكانية إنقاذ أحد من ركاب الطائرة المنكوبة. وأفادت مصادر رسمية لـ وكالة "فرانس برس" بأن الطائرة كانت استأجرتها شركة الكاميرون لنقل النفط "كوتكو"، التى تعمل على صيانة خط أنابيب للموارد الهيدروكربونية يمتد بين الكاميرون وتشاد المجاورة. وأضاف بيان وزارة التقل أن نقطة إقلاع الطائرة كانت مطار ياوندى - نسيمالين وأنها كانت تتجه إلى بيلابو فى شرق البلاد.

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