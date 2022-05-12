ما هي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 1443 في المملكة

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوفير معاش الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين، وذلك لتحسين معيشتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية للحياة، ويتم ذلك وفق مجموعة من الشروط التي حددت فئات المستحقين لذلك الضمان الاجتماعي كم باقي على الضمان الاجتماعي المطور.

معاش الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين

هل الضمان الاجتماعي يشمل العاطلين صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن معاش الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين، وذلك لأن الوزارة تقوم باستهداف الأسر التي تحتاج المعاش، ولكن يكون ذلك وفق شروط عديدة مهمة، وطريقة التقديم على معاش الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين سهلة وبسيطة للغاية.

شروط معاش الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين

هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لمعاش الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين، ومن تلك الشروط ما يأتي:

• أولا: أن يكون الشخص المتقدم عاطل عن العمل ويقيم في المملكة العربية السعودية إقامة كاملة.

• ثانيا: أن يقوم بإحضار جميع المستندات التي تثبت حالته الاجتماعية وأنه عاطل عن العمل.

• ثالثا: ألا يزيد عمر المتقدم عن ٣٥ عام.

• رابعا: ألا يكون المتقدم قام بالتسجيل في مؤسسة التأمين الاجتماعي سابقا.

• خامسا: أن يقوم بتقديم مستندات تثبت إنه لم يأخذ مساعدات من أي مؤسسة أخري.

• سادسا: أن يقوم بتقديم التقارير الطبية التي تثبت إنه ليس لدية قدرة على أداء وظيفته الخاصة به.

• سابعا: أن يقوم بإحضار مستندات تثبت عدم وجود ملك او عقار خاص به.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين

يمكننا توضيح خطوات القيام بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين من خلال تطبيق الآتي:

• أولا: قم بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاص بالمملكة العربية السعودية.

• ثانيا: قم بالدخول على الصفحة الرئيسية، ثم قم باختيار قائمة الخدمات الإلكترونية.

• ثالثا: قم بالضغط على زر مستخدم جديد.

• رابعا: ثم قم بإدخال جميع البيانات الخاصة بك بشكل صحيح في أماكنها المحددة.

• خامسا: وبعدها قم بالضغط على زر التالي.

• سادسا: قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك، وقم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك.

• سابعا: قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك.

• ثامنا: قم بالضغط على كلمة تسجيل، وبعد ذلك تكون قد سجلت على الموقع ويمكنك الاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور.