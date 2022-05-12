قرار عاجل من الحكومة الفرنسية بشأن الكمامة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الفرنسية عدم إلزامية ارتداء الكمامة فى وسائل النقل العام، بدءًا من الاثنين المقبل، مع الإبقاء على إلزاميتها وكذلك إبراز الشهادة الصحية عند دخول المستشفيات.





وفقًا لقناة "فرانس 24"، قال وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى مساء اليوم الأربعاء، إن وضع الكمامة لن يكون إلزاميًا فى جميع وسائل النقل العام بدءًا من الاثنين المقبل.

وأضاف فيران أن ارتداء الكمامة وإبراز الشهادة الصحية سيكونان مطلوبين للدخول إلى المنشآت الصحية، وأنه على من تثبت إصابتهم بفيروس كورونا عزل أنفسهم لمدة لا تقل عن سبعة أيام.

وتابع: "سيبقى وضع الكمامة موصى به"، لكن هذا الإجراء "لم يعد ملائما" نظرًا للتراجع الكبير فى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى فرنسا مؤخرًا.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة المسجلة بـ كورونا فى فرنسا "الثلاثاء" 56 ألفًا و449 حالة، معظمها ناجمة عن متحور أوميكرون، رغم حملة تلقيح منسقة تلقى نحو 79,3% من السكان خلالها جميع الجرعات المطلوبة، بحسب بيانات وزارة الصحة.