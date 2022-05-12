الرئيس التونسى: التوازنات المالية لن تكون على حساب الفقراء

جدة - نرمين السيد - وشدد الرئيس التونسى - خلال استقباله اليوم الأربعاء رئيسة مجلس الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان - على ضرورة وضع حد لظاهرة الاحتكار التى هى من الأسباب الرئيسية التى أدت إلى أزمات فى التزود بعدد من المواد الغذائية.

وتناول اللقاء مجموعة من الموضوعات المتعلقة بسير المرافق العمومية وبجدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

كما استقبل الرئيس التونسى، نائب رئيس الاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى نور الدين بن عياد، وبحثا القضايا الخاصة بالفلاحين وخاصة منها المسائل المتصلة بمادة العلف والصعوبات التى يعيشها قطاع الألبان.

وشدد قيس سعيد، على وقوفه إلى جانب الفلاحين فى مطالبهم المشروعة، مؤكدا ضرورة إيجاد التوازن المطلوب فى السوق وذلك بالتصدى للاحتكار والمضاربة غير المشروعة.

كما تم التطرق إلى مشاركة الاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى فى اللجنة الوطنية من أجل تأسيس جمهورية جديدة، ولكن لن يمثل الاتحاد فيها إلا من يحمل بالفعل قضايا هذا القطاع الحيوى الذى أبرزت نتائج الاستشارة الإلكترونية أن الجزء الأكبر من التونسيين والتونسيات يعتبرون أن الحل للاقتصاد الوطنى يتمثل فى النهوض بالفلاحة.

وفى سياق متصل، استقبل الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى، وأكد خلال لقائهما تمسك بلاده بثوابت سياستها الخارجية الراسخة فى التاريخ وفى مقدمتها مبدأ عدم الانحياز والتمسك باحترام الشرعية الدولية وبميثاق الأمم المتحدة.

وتناول اللقاء جملة من الملفات المتصلة بالسياسة الخارجية لتونس، واستعراض الاستحقاقات الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف المقبلة.