قرضك ميسر بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبهامش ربح تنافسي

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قرضك ميسر بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، برنامج تمويلي يخدم احتياجات الأفراد في المملكة العربية السعودية ، جاء هذا البرنامج ضمن مجموعة من البرامج التمويلية التي توفرها شركة تسهيل للتمويل ، حيث وفرت شركة تسهيل للتمويل القرض الشخصي للمواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً ، وذلك بهامش ربح تنافسي ومن خلال إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء داخل المملكة العربية السعودية. برنامج القرض الشخصي من شركة تسهيل للتمويل شركة تسهيل للتمويل واحدة من أهم شركات التمويل بالمملكة والتي كانت أدركت حاجة السوق السعودي لمنتجات تمويلية بصيغة إسلامية.

قامت شركة تسهيل للتمويل بتقديم برنامج القرض الشخصي بصيغة مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

برنامج التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل متاح للمواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً.

يمكن الاستفادة من هذا المنتج بدون كفيل أو ضامن.

هذا البرنامج لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل.

برنامج تمويل شركة تسهيل متوفر بهامش ربح تنافسي.

مبلغ برنامج تمويل شركة تسهيل للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب يصل إلى 30 ألف ريال سعودي.

إجراءات سريعة وسهلة لاستكمال طلب القرض الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل.

يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ القرض الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة حتي 24 شهر.

طالب التمويل يمكنه التقديم على طلب القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل من خلال موقع الشركة على الإنترنت.

توفر شركة تسهيل للتمويل موافقة سريعة على طلب القرض الشخصي. شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من قرض شركة تسهيل للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً يمكنهم الاستفادة من قرض شركة تسهيل للتمويل.

طالب التمويل السعودي وغير السعودى أيضاً يمكنهم الاستفادة من القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل.

إذا كان الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة والحد الأقصى للعمر هو 25 سنة ، يشترط أن يكون الدخل الشهري لطالب التمويل لا يقل عن 12000 ريال سعودي.

أما إذا كان الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 25 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة ، يشترط أن يكون الدخل الشهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي وذلك عند التقدم بالطلب.

يجب أن يكون طالب التمويل يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة تسهيل للتمويل ، وذلك للاستفادة من القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة لقطاع الأفراد بالمملكة.

إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين ، يشترط أن يكون الحد الأقصى لعمر طالب التمويل هو 70 سنة ، والحد الأدنى للدخل الشهري له هو 5000 ريال سعودي.

يجب أن يكون العميل المتقاعد مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عند التقدم بالطلب. عمر شويل - جدة قرضك ميسر بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبهامش ربح تنافسي - ثقفني

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