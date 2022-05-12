حالات وقف معاش الضمان الاجتماعي في النظام الجديد 1443

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عمر شويل - جدة حالات وقف معاش الضمان الاجتماعي، تعتبر مقطوعة الضمان الاجتماعي، من أهم برامج المساعدات في المملكة العربية السعودية، التي تقدمها الحكومة للمواطنين، لبعض الفئات المستحقة وفقا لبعض الشروط، حيث يهتم البرنامج، بتقديم الدعم للفئات من محدودي الدخل، ولأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، وكذلك للمواطنين من أصحاب العجز، سواء كان العجز كليا أو جزئيا، كما يتضمن النظام الجديد، آليات من شأنها تقديم الدعم والمساعدة للمستفيدين، من الضمان بالحالات التي تقع بها الأزمات أو الكوارث، والتي يكون من شأنها التأثير على حياتهم، وهناك العديد من خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي و آلية احتساب المعاش، التي يمكن التعرف عليها، حيث توفر الحكومة السعودية كل سُبل الراحة، والحياة الكريمة لجميع أبنائها من الشعب السعودي.

حالات وقف معاش الضمان الاجتماعي في النظام الجديد

في حالة عدم توافر أي شرط من شروط استحقاق صرف معاش الضمان الاجتماعي. عندما يثبت للوزارة أن ما قام المستفيد بتقديمه إليها، من بيانات ترتب عليها حصوله على المعاش خاطئة وغير صحيحة. ثم عند تأخر المستفيد عن تحديث البيانات الخاصة به، لمدة تتجاوز الثلاثين يوماً منذ التاريخ الذي يتم إبلاغه بالتحديث به. في حالة إذ ثبت لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المستفيد الذي يتم صرف معاش الضمان إليه، والقادر على العمل غير جاد، في البحث والسعي لإيجاد فرصة عمل، ولا يقبل ما يتم توفيره، من عروض تدريبية وعملية تتناسب معه. ثم بعد يتم وقف معاش الضمان الاجتماعي، يسقط معاش الضمان بشكل تلقائي ولا يتم صرفه إذا ما توفي المستفيد منه. إذا ما تنازل المستفيد من معاش الضمان عن مبلغ المعاش الذي يتم صرفه إليه. في الحالة التي يكون المستفيد من معاش الضمان يسكن بطريقة مستمرة في واحد من المراكز العلاجية أو الإيوائية بالمملكة.

شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين

يجب أن يكون المتقدم غير قادر على العمل. ثم بعد يشترط عدم توفر سجلات تجارية. أن يزيد عمر المتقدم لمعاش الضمان الاجتماعي للمتقاعدين عن ستون عاماً. لابد من عدم توفر مصدر للدخل. أن يكون مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي مقيم في السعودية. ثم يجب أن يكون طالب المعاش من جنسية سعودية. يجب ألا يكون لدى مقدم الطلب ملكية خاصة تدر ربح.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الخاصة بالعزباء

يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها في العزباء التي تريد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وسوف نتعرف على الشروط من خلال النقاط التالية:

يجب أن تكون العزباء التي تريد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي سعودية الجنسية. ثم في حالة حصول العزباء على دخل شهري أو تمتلك وظيفة أو ممتلكات خاصة يتم رفض طلب التسجيل الخاص بها، حيث يجب عدم حصول المتقدمة على دخل شهري ثابت حتى يتم الموافقة على طلبها. ثم يلزم أن تكون المتقدمة مصابة بعجز كلي أو جزئي لا تستطيع من خلاله العمل حتى يتم قبول الطلب الخاص باشتراكها في الضمان الاجتماعي. يمكن حصول المتقدمة على معاش الضمان الاجتماعي في حالة عدم وجود من يعولها سواء أب أو أخ.

طريقة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي 1443

يمكن للمواطنين والموظفين الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي الجديد بعد الإعلان الرسمي من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية على صرف المستحقات المالية، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن هذه المنحة:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة الدعم الحماية الاجتماعية. ثم تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي بشكل مباشر. إدخال اسم المستخدم في المكان المخصص له. ثم كتابة كلمة المرور بصورة صحيحة. الضغط على أيقونة تسجيل جديد. ثم كتابة رقم السجل المدني الخاص بالموظف. إدخال رقم الضمان الاجتماعي الخاص بالموظف. كتابة رمز التحقق المرئي في الحقل المناسب. الضغط على أيقونة العرض باللون الأزرق.

الحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد 1443

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، كافة المعلومات والتفاصيل حول، الحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد، ثم أكدت الوزارة بأن هذا القرار، سيتم تنفيذه منذ تاريخ الإعلان عنه، وذلك ما يعني بانه سيتم تطبيقه، في الدورة القادمة من مستحقات الضمان، وتُعد قيمة معاش الضمان للمستحقين، ضمن أهم المعلومات للكثير من المستحقين.