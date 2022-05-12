حديقة الأمير ماجد في مدينة جدة ملتقي الثقافات

حديقة الأمير ماجد، فمع بدء موسم جدة أعلن محافظ جدة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، عن المشروع الجديد الذي تتبناه مدينة جدة وهو تطوير حديقة وممشى الأمير ماجد الذي تبلغ مساحته الإجمالية 130 ألف م2، وتصل التكلفة الإجمالية لهذا المشروع حوالي 80 مليون ريال سعودي، وقد كشفت أمانة محافظة جدة أن المشروع يتم تنفيذه من ضمن مبادرة (أنسنه المدن وتحسين جودة الحياة) التي هي أحد أهداف القيادة السعودية نحو رؤية المملكة حتي عام 2030م، وقد تم التوضيح بأن الحديقة سوف تكون من ضمن المواقع التي ستتولي رعاية فعاليات الموسم المختلفة بسبب لما تتميز به المرافق الخاصة بالحديقة وما تحتويه من مساحات وتصاميم رائعة الجمال، بالإضافة إلى قدرة الحديقة علي استيعاب عدد كبير من الزوار، وسوف نوضح لكم مزايا حديقة الأمير ماجد.

حديقة الأمير ماجد

تم التوضيح بأن مشروع تطوير الحديقة والممشى الخاص به سوف يكون هو الأكبر من نوعه داخل مدينة جدة، وتهدف الحديقة إلى زيادة نصيب الفرد من ظهور المسطحات الخضراء، والعمل علي زيادة المستوى الخاص بممارسة الرياضة نظراً لأن الحديقة تحتوي علي مسارات كبيرة للمشي، بما يعتبر متنفساً ذات طابع متميز للسكان والزائرين، ويحقق المشروع بيئة ترفيهية آمنة وأكثر جاذبية.

ما هي مميزات حديقة الأمير ماجد؟

كشفت أمانة جدة عن تمتع الحديقة بعدد من المميزات الهامة، ومن أهم ما يميز الحديقة ما يلي: