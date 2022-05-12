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لقيمات الشوفان من الحلويات التي تصلح وترضي الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية دون الخوف من إفساد حميتهم الغذائية وأيضا بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ويمنع عنهم الحلوي والسكريات واليوم سوف نقدم لهم لقيمات الشوفان الصحية. طريقة عمل لقيمات الشوفان بجوز الهند المكونات 4 أكواب من حبوب الشوفان.

4 ملاعق من الكاكاو الخام.

كوب كبير من السكر.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من القهوة سريعة الذوبان.

كوب من جوز الهند. طريقة التحضير في وعاء عميق نضيف الشوفان والكاكاو الخام والسكر والزبدة. ثم نضيف الفانيليا والقهوة ثم نقوم بعجن المكونات جيدا. نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة متساوية. ثم نقوم بتغليف الكرات بجوز الهند ونضعها في طبق التقديم وندخلها الثلاجة لمدة ساعتين إلى أربع ساعات وتقدم. طريقة عمل لقيمات الشوفان الصحية بدبس التمر المكونات كوب من دقيق الشوفان المطحون.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ربع كوب من الحليب البودر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من دبس التمر. طريقة التحضير نضع الشوفان في المطحنة ونطحنه جيدا ونقوم بنخله جيدا حتى نحصل على دقيق الشوفان الناعم. نقوم بإحضار وعاء عميق ونضيف فيه دقيق الشوفان الناعم ونضيف إليه رشة من الملح. ثم نضيف القرفة والفانيليا والحليب البودر والخميرة الفورية ونقلب المكونات الجافة جيدا. نقوم بإضافة الماء الدافئ إلى المكونات الجافة ثم نضيف دبس التمر ثم نقوم بعجن العجينة جيدا. نقوم بإحضار صينية خبز صغيرة ونقوم بدهنها بقليل من الزيت ثم نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة متساوية في الحجم. ثم ندهن الكرات بقليل من دبس التمر ثم نغطي كرات الشوفان ونتركها لتختمر قليلا لمدة ربع ساعة. نقوم بإدخال كرات الشوفان إلى فرن ساخن مسبقا على الرف الأوسط على درجة حرارة 160 درجة مئوية لمدة من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة مع تقليبها داخل الفرن. عدد السعرات الحرارية الموجودة في كرات الشوفان 35 سعر حراري يمكنك أخذ إثنين منها في اليوم. عمر شويل - جدة طريقة عمل لقيمات الشوفان بخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني

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