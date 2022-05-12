موعد مباراة الاتحاد والهلال في الدوري الأحد وموقع تذاكر الاتحاد ittihadclub.etickets.com.sa

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عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة الاتحاد والهلال في الدوري، والمقرر لها اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر مايو الحالي 2022، حيث يحتضن استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” أحداث ماتش مباراة الاتحاد والهلال القادمة في الدوري، مباراة تحظى باهتمام إعلامي كبير في الوسط الرياضي السعودي والعربي لما للفريقين من جماهيرية وشعبية كبيرة، لذلك نقدم لكم هذا المقال والذي يحتوي على تغطية إخبارية عن موعد المباراة وموقع حجز تذاكر مباراة الاتحاد والهلال وطريقة الحجز.

يسعى الاتحاد “النمور” نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط والانفراد بعيداً بصدارة الدوري السعودي للمحترفين، كما يسعى الاتحاد للابتعاد عن ملاحقة غريمه التقليدي الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 55 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر الاتحاد صاحب المركز الأول برصيد 61 نقطة، لذلك فإنها تعد مباراة فاصلة في حسم الدوري هذا الموسم بشكل كبير.

في المقابل يسعى الهلال “الزعيم” كبير أسيا نحو خطف الفوز والرجوع بالثلاث نقاط، وتقليل الفارق بينهم إلى ثلاث نقاط فقط وانتظار تعثر الاتحاد في المباريات القادمة، زعيم أسيا يسعى لتكرار الفوز على النمور كما فعل في الدور الأول، فقد فاز الهلال في مباراة الذهاب على الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل هدف، وهذه النتيجة لو حققها الزعيم سيشعل المنافسة من جديد، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة بين الفريقين، مباراة تتسم بالندية والقوة والرغبة الكبيرة في تحقيق الفوز.

موعد مباراة الاتحاد والهلال في الدوري

تعرف على مباريات الجولة الـ27 والتي تنطلق منافساتها غدًا الخميس ⤵️#SPL | #SSC pic.twitter.com/s40PqndiG0 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) تعرف على مباريات الجولة الـ27 والتي تنطلق منافساتها غدًا الخميس ⤵️#SPL | #SSC pic.twitter.com/s40PqndiG0 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 11, 2022

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والاتحاد القادمة في الدوري يوم الأحد القادم الموافق 15\05\2022، والتي تأتي ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين من عمر الدوري السعودي للمحترفين، وسوف تقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في التوقيتات التالية:-

20:50:- بتوقيت السعودية.

19:50:- بتوقيت مصر.

21:50:- بتوقيت الإمارات.

17:50:- بتوقيت جرينتش.

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