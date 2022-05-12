شروط ومميزات التسجيل في الأمثل للتمويل السريع للأفراد والمشاريع 1443

تقوم شركة الأمثل السعودية ،بتقديم الكثير من الدعم المالي للمواطنين السعوديين ،وذلك في ظل أزمة فيروس كرونا المستجد ،وتقوم الشركة بتقديم الدعم المالي علي وجهين ،أما تقديم هذا الدعم نقدا بإيداعه في الحساب المصرفي للمواطن أو الشركة ، و أما تقديم الدعم في تأخير سيارات ،حتي يتم إكمال مبلغ الدعم وتملكها ،وهذه البرامج تختص بتمويل المواطنين ،والمشاريع الصغيري ،و المتوسطة ، وبالنسبة للمشاريع التقنية ،فهي تعد أحدث الخدمات التي تقدمها،وتتميز بها شركة الأمثل ،حيث أنها تقوم بدعم الذكاء الإصطناعي ،والتطوير التكنولوجي في المملكة العربية السعودية.

المميزات التي يتمتع بها تمويل المتاجر الإلكترونية

يتميز تمويل المتاجر الإلكترونية ،بعدة مميزات كثير ،ومن هذه المميزات:

هذا التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إجراءات الحصول علي التمويل سهلة ،وبسيطة ،وسريعة.

يمكن أن يصل مبلغ التمويل إلي 3 ميلون ريال سعودي.

يخضع هذا البرنامج لإشراف البنك المركزي السعودي.

المستندات الواجب توافرها للحصول علي تمويل الأمثل للمتاجر الإلكترونية

لكي يتم الحصول علي تمويل الأمثل للمتاجر الإلكترونية يجب توافر عدة مستندات وهي:

لابد من تقديم نموذج طلب الحصول علي التمويل.

يجب تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

إحضار كشف حساب مصري لأخر 12 شهر.

يجب إحضار صورة من السجل التجاري.

المستندات الواجب توافرها للتقديم علي دعم برنامج نمو التقنية

أولا:التسجيل في منصة تك للإتصالات وتقنية المعلومات.

لابد من إحضار صورة من قوائم المالية للثلاث سنوات الأخير مراجعة ومدفقة.

يجب إحضار صورة من بطاقة الهوية.

إحضار صورة من السجل التجاري.

صورة من عقد الشركة.

كشف حساب مصرفي أخر 12 شهرا.

كيفية التقديم في الأمثل للتمويل

يمكن التقديم علي تمويل الأمثل ،وذلك بإتباع الخطوات الأتية :

أولا:الدخول علي البوابة الإلكترونية الرسمية لمنصة الأمثل السعودية. ثم الدخول علي أيقونة تمويل المتاجر الإلكترونية،أو تمويل نمو التقنية ،من قائمة المنتجات. ثم بعد ذلك الضغط علي طلب التمويل الإلكتروني. ملئ كافة البيانات المطلوبة. إدخال رمز التحقيق ،في المكان المخصص له. وأخيرا:الضغط علي إرسال.

مكاتب شركة الأمثل في أنحاء المملكة العربية السعودية