العالم اليوم - كأس إيطاليا: إنتر بطلاً بفوزه 4-2 على يوفنتوس بعد التمديد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 مايو 2022 01:19 صباحاً - حقق إنتر لقب كأس إيطاليا للمرة الأولى منذ 2011 بفوزه، الأربعاء، في النهائي 4-2 بعد التمديد، على غريمه يوفنتوس على الملعب الأولمبي في روما، مبقيًا على حظوظه بتحقيق الثلاثية المحلية.

تقدم إنتر باكرًا عبر نيكولو باريلا (6)، إلا أن "السيدة العجوز" قلب الطاولة في غضون دقيقتين باكرًا في الشوط الثاني عبر الإسباني ألفارو موراتا (50) والصربي دوشان فلاهوفيتش (52)، قبل أن يفرض "نيراتسوري" التمديد بركلة جزاء نفذها التركي هاكان تشالهان أوغلو (80).

وحسم الكرواتي إيفان بريتشيش الفوز لإنتر في الشوط الإضافي الأول بهدف من ركلة جزاء (98) وآخر من تسديدة رائعة (102)، ليحقق إنتر لقبه الثامن في المسابقة.

وكانت هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في نهائي الكأس، وكان الفوز من نصيب يوفنتوس في أول مناسبتين عامي 1959 و1965.

وكان إنتر جرّد يوفنتوس من لقبه بطلا للدوري الايطالي الموسم الماضي بعد هيمنة دامت تسعة مواسم، ولقب الكأس السوبر في يناير المقبل، وحقق الأربعاء فوزه الثالث تواليًا على يوفنتوس للمرة الأولى في تاريخه في جميع المسابقات بعد الكأس السوبر ولقاء الإياب في الدوري.

وفي حين لا زال إنتر ينافس من أجل الاحتفاظ بلقب الدوري في ظل تأخره بنقطتين عن جاره وغريمه المتصدر ميلان قبل مباراتين من النهاية، سيخرج يوفنتوس من جهته خالي الوفاض للمرة الأولى منذ 2011.

وحرم إنتر ماسيميليانو أليغري من أن يصبح أوّل مدرب يحرز خمس كؤوس محلية بعد أربعة ألقاب في فترته الأولى مع يوفنتوس أحرزها بين 2015 و2018.

أما سيموني إنزاغي الذي تولي الإشراف على إنتر مطلع الموسم الحالي، فقد حقق لقبه الثاني في الكأس بعد أول مع لاتسيو عام 2019 ضد أتالانتا، علمًا أنه يعشق خوض النهائيات ضد يوفنتوس كونه يخرج فائزًا، وأكبر برهان على ذلك الانتصارات الثلاثة التي حققها في الكأس السوبر المحلية أمام "بيانكونيري" (مرتان مع لاتسيو في 2017 و2019 ومرة مع إنتر 2021).