روسيا: مقتل شخص وإصابة 3 فى قصف أوكرانى على قرية بإقليم بيلجورود

جدة - نرمين السيد - وقال جلادكوف، فى منشور بثه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تليجرام"، إنه كان هناك قصف من جانب أوكرانيا على قرية سولوخى فى إقليم بيلجورود، ووفقا للمعلومات فقد لقى شخص حتفه، وأُصيب 3 آخرون إلى جانب وقوع بعض الأضرار المادية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

كما أشار إلى أن الخدمات التشغيلية متواجدة فى المكان، وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل لاحقًا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضى، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا.