خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لأمير الكويت حول العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.





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