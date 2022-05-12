رئيس برلمان النمسا وأمين عام الأمم المتحدة يبحثان تطورات المعارك بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس المجلس الوطنى النمساوى "البرلمان" فولفجانج سوبوتكا، اليوم الأربعاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - الذى يزور فيينا حاليًا - تطورات الحرب فى أوكرانيا.





وقال سوبوتكا - فى تصريح اليوم - أن الأمم المتحدة تلعب دورًا خاصًا كوسيط وأكثر أهمية من أى وقت مضى، مشيرًا إلى أنه ناقش مع جوتيريتش تطوير أداء المقر الرسمى للأمم المتحدة فى فيينا والذى يعمل فى إطاره أكثر من 50 من المنظمات والمؤسسات الدولية، معتبرًا أن تمثيل الأمم المتحدة لا غنى عنه فى موقف السياسة الخارجية فى النمسا. يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، التقى - فى وقت سابق - الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين والمستشار كارل نيهمر ووزير الخارجية ألكسندر شالينبرج بحضور الدكتورة غادة والى مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات فى فيينا.

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