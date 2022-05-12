العالم اليوم - أوكرانيا تعقد أول "محاكمة جرائم حرب" لأسير روسي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 مايو 2022 12:21 صباحاً - كشفت المدعية العامة الأوكرانية، الأربعاء، عن خطط لمحاكمة أول جندي روسي أسير بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بينما احتدمت المعارك في الشرق والجنوب وفي وقت يدرس الكرملين إمكانية ضم ركن من البلاد استولى عليه في بداية الهجوم.

قالت المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، إن مكتبها وجه الاتهام إلى السيرغنت فادين شيشيمارين (21 عاما) في مقتل مدني أعزل يبلغ من العمر 62 عاما قتل أثناء ركوبه دراجة هوائية في فبراير، بعد أربعة أيام من الحرب.

واتهم شيشيمارين، الذي خدم في وحدة للدبابات، بإطلاق النار من نافذة سيارة على الرجل في قرية تشوباخيفكا شمال شرقي البلاد.

قالت فينيديكتوفا إن الجندي قد يتحصل على حكم بالسجن لمدة 15 عاما، إلا أنها لم تذكر متى ستبدأ المحاكمة.

قال مكتب فينيديكتوفا إنه يحقق في أكثر من 10700 جريمة حرب مزعومة ارتكبتها القوات الروسية، وحدد هوية أكثر من 600 مشتبه بهم.

تكشفت العديد من الأعمال الوحشية المزعومة الشهر الماضي، بعد أن أوقفت القوات الروسية محاولتها للاستيلاء على كييف وانسحبت من حول العاصمة، لتظهر المقابر الجماعية والشوارع والساحات المليئة بالجثث في مدن مثل بوتشا.

وتحدث السكان عن حوادث قتل وحرق واغتصاب وتعذيب وتقطيع أوصال.