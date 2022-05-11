نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام القوى العاملة في الحج 1443 وشروط التسجيل في نظام القوى العاملة في المقال التالي
أعلنت لجنة القوى الزائرة التابعة لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب التسجيل للعمل بموسم الحج 1443 في المستشفيات الموجودة في المشاعر المقدسة، حيث أن وزارة الحج تطلب كل عام العديد من القوى العاملة لكل موسم حج، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وجميع المتطلبات التي تحددها وزارة الحج، وتم تحديد مجموعة من التخصصات في موسم الحج، وسنذكر لكك تلك التخصصات.
- التمريض في وحدة العناية المركزة.
- طبيب العناية المركزية.
- استشاري طب العناية المركزة.
- التخصص كمسجل أول في العناية المركزة.
- طبيب مقيم في وحدة العناية المركزة أو رئيس أول لها.
- العلاج النفسي.
ضوابط تسجيل العمل بموسم الحج
توجد مجموعة من الضوابط التي حددتها وزارة الصحة، يجب الالتزام بها لجميع الراغبين في التقدم بطلبات العمل بموسم الحج وتلك الضوابط هي:
- يجب أن يقوم المتقدم بالتسجيل في قاعدة البيانات المعتمدة من الوزارة تحت خدمة زائرون.
- يجب الالتزام بتقديم طلبات التسجيل وفقا للاختصاص المطلوب والفترة المحددة.
- يجب أن يحصل المتقدم على إجازة نظامية لتغطية فترة التقاعد على رأس العمل.
- يجب أن تتطابق شهادة التصنيف والتسجيل للهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- يجب أن تكون شهادة التصنيف سارية المفعول.
- يجب حصول المتقدمين عل التحصين.
- يجب وجود شهادة لإثبات الممارسة العملية للتخصصات معينة مثل، طبيب مقيم عناية مركزية، طبيب مقيم طوارئ، تمريض عناية مركزية، أخصائي علاج تنفسي، تمريض اختصاص غسيل كلوي.
طريقة التسجيل في نظام القوى العاملة للحج
يتم التسجيل في نظام القوى العاملة في الحج إلكترونيا عن طريق اتباع عدة خطوات وهي كالتالي:
- يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الصحة.
- القيام بتسجيل الدخول ع طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اضغط على تسجيل دخول.
- يتم الانتقال إلى صفحة بعنوان نظام القوى العاملة طلب المشاركة.
- ثم يقوم المتقدم بكتابة البيانات المطلوبة في استمارة المشاركة وهي تحديد نوع العقد وكتابة رقم الموظف، وإدخال رقم الهوية الوطنية للمواطن، أو رقم الإقامة للمقيم.
- اضغط على زر تسجيل.
- اتبع جميع التعليمات اللازمة للتسجيل ورفع جميع المستندات والوثائق التي يتطلب رفعها لاتمام عملية التسجيل.
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