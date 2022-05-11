موقع سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط 2022 سحب استدعاء البيام

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عمر شويل - جدة موقع سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط 2022، الذي أصبح مسار بحث الكثير من الأبناء والبنات طلاب وطالبات والأسر الجزائرية خلال الساعات الأخيرة الماضية بعد إعلان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن بدء سحب الاستدعاءات للدورة 2022 “التربية البدنية والرياضية، لذا نكشف لكم من خلال موقعكم الإلكتروني ثقفني شروط دخول الإختبارات وآلية سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط 2022.

موقع سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط 2022

كشف السيد وزير التربية الوطنية خالص التمنيات بالنجاح والتوفيق لجميع الأبناء المترشحين في اختبارات التعليم المتوسط، ونبه على الجميع أن امتحان مادة التربية البدنية والرياضية يبدأ من يوم 8 مايو وحتي 19 مايو 2022، لذا أكد علي المرشحين الأحرار والديوان الوطني بحسب الاستدعاء من 17 أفريل حتي 7 مايو 2022، وشدد على المتغيبين عن الاختبار بالحصول على صفر في الامتحان.

سحب استدعاء البيام 2022

يمكنكم من الآن بدء سحب استدعاء شهادة “البيان” التعليم المتوسط للعام الدراسي الجاري ٢٠٢٢ للتربية البدنية والرياضية ثم إجراء استدعاء الاختبار الكتابي عن طريق إتباع مجموعة بسيطة من الخطوات تتم كالتالي:

الدخول على رابط موقع bem.onec.dz. القيام بتسجيل الإسم والرقم السري. التحقق من الرمز المرئي وهو عبارة عن سؤال بسيط يتأكد أنك إنسان ولست روبوت. النقر على أيقونة إظهار الاستدعاء.

موعد فتح وغلق ابواب مركز الاختبارات

كشفت وزارة التعليم مواعيد بدء الاختبارات الكتابية (التعليم المتوسط 2022) حسب التوقيت الجزائري GM+1 كالتالي:

تبدأ عملية فتح باب المركز من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتي الساعة الواحد والنصف مساءاً.

تغلق الأبواب في تمام الساعة الثامنة والنصف وعلى الساعة الثانية والنصف.

لا يسمح بالدخول في غير المواعيد المحددة.

شروط اختبار شهادة التعليم المتوسط 2022

أعلنت وزارة التعليم عبر موقعها الرسمي على العديد من الضوابط والإجراءات اللازمة قبل وأثناء وبعد الإختبارات تضمنت كل من التالي:

لا يسمح بخروجك من الإختبار إلا بعد مرور ٣٠ دقيقة على الأقل من الإختبار.

عدم السماح بدخول الإختبار إلا بوجود كل من البطاقة المدرسية أو بطاقة التعريف الوطنية.

لا يسمح بالآلة الحاسبة المبرمجة، على أن يتم السماح بالآلة الحاسبة العملية.

اذا تم ضبط عملية غش يحرم الطالب أو الطالبة من الإختبار لمدة 10 أعوام.

دخول الإختبارات bem.onec.dz

طبقاً إلى الإجراءات الوقائية والسلامة حددت الوزارة مجموعة قصيرة من معايير السلامة اللازمة للقبول والدخول في الاختبارات تضمنت كل من التالي:

ضرورة ارتداء القناع الواقي.

تجنب المصافحة باليد.

الإلتزام بالتباعد الإجتماعي.

عدم استعمال أدوات الآخرين.

إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام شرح موقع سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط 2022 سحب استدعاء البيام.