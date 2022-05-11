HERE الآن الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني PDF

الآن الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني نوافيكم بها الآن، حيث تابعت تصريحات معالي وزير التربية والتعليم العراقية على ان الكشف عن نتائج القبول الموازي مطروح امام جميع الطلاب والطالبات بشكل نوافيكم به ونستعرضه الان امام حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الآن الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 أصبح مطروح الآن أمام جميع الطلاب والطالبات، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على استقبال نحو 35 ألف طلب من قبل الطلاب والطالبات على القبول الموازي لتصبح إمكانية الاستعلام عن تلك النتائج امام جميع الطلاب والطالبات مطروحة الان بعد الكشف عن قبول نحو 21 ألف من الطلاب المتقدمين على القبول الموازي بعد تحديد معدلات القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية وشروط القبول الموازي، عليه نوافيكم الان من خلال الفقرة التالية خطوات الكشف عن نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة الكترونية

خطوات الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

تدور الان التساؤلات ما بين الطلاب والطالبات حول طريقة الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 والتي تم الكشف والاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على طرح امكانية الكشف عنها بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك فور تدوين اسم الطالب او رقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام حتى تكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق

نوافيكم ونعرض امام حضراتكم الان شروط وضوابط القبول الموازي التي تم الاعلان عن نتائجه مؤخراً على مستوي جميع المحافظات العراقية بعد الانتهاء من اعمال نتائج القبول الموازي باستقبال طلبات نحو 35 الف طالب وطالبة فى القبول الموازي ليتم الاعلان عن قبول نحو 21 الف طالب وطالبة المتوافق عليهم الضوابط والشروط الخاصة بالقبول الموازي والتي جاءت بالشكل التالي:-

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية