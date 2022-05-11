الخارجية الألمانية تؤكد أهمية الكشف عن ملابسات وفاة شيرين أبو عاقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 11:22 مساءً - وصف المتحدث باسم الخارجية الألمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور دينس كوميتات، مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وإصابة صحفي آخر بالأمر الصادم.

وأكد المتحدث، في تغريدة على موقع "تويتر"، الأربعاء، أهمية الكشف بشكل شامل عن ملابسات وفاتها ومحاسبة المسئولين عنها، مشددًا على ضرورة حماية ممثلي الصحافة باعتباره أمر لا غني عنه كجزء من سيادة القانون ومقدمًا التعازي لأصدقائها وعائلتها.

كما أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، بشدة مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بالضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق من اليوم، استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وإصابة صحفي فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة جنين.