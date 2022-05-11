الأمم المتحدة: استهداف الصحفيين تعدى على حرية التعبير

جدة - نرمين السيد - ذكرت الأمم المتحدة - عبر موقعها الرسمى على موقع تواصل الاجتماعى "تويتر" - أن "الاعتداءات على الصحفيين هى اعتداء على حرية التعبير، الآن وأكثر من أى وقت مضى، نحن بحاجة إلى الحقائق وحرية الصحافة".
ودعت الأمم المتحدة للدفاع عن حرية الصحافة، مشيرة إلى أن الدفاع عن الصحافة هو دفاع عن الديمقراطية.
يأتى ذلك فى أعقاب مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وإصابة زميلها على السمودى اليو خلال تأدية عملهم فى تغطية اقتحام مخيم جنين شمالى الضفة الغربية.
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