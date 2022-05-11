الأمم المتحدة تثمن جمع 38 مليون دولار لمواجهة خطر التسرب النفطى باليمن

جدة - نرمين السيد - أعربت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن امتنانها للمانحين الذين ساهموا بنحو 38 مليون دولار أمريكى لدعم خطتها التشغيلية للتصدى لخطر الانسكاب النفطى من الناقلة المتهالكة "صافر" قبالة سواحل محافظة الحديدة (غربى اليمن).





وقالت الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى خالدة بوزار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "نحن ممتنون للمانحين الذين ساهموا بسخاء بنحو 38 مليون دولار أمريكى فى مؤتمر التعهدات اليوم لصالح (صافر)، مع التمويل الإضافى يمكننا اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ البحر الأحمر، حيث يمكن الاستمرار فى استيراد المواد الغذائية. نأتى بالأمل للشعب اليمنى". ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - فى وقت سابق اليوم الأربعاء - إلى "دعم الجهود المبذولة لمنع كارثة بيئية وإنسانية قبالة سواحل اليمن".

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