العالم اليوم - الأهلي يطالب الاتحاد المصري برفع نهائي أبطال إفريقيا للفيفا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 مايو 2022 11:15 مساءً - أعلن نادي الأهلي، الأربعاء، أنه أرسل خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطالبه فيه برفع مسألة استضافة المغرب لنهائي دوري أبطال إفريقيا إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

وجاء في بيان نشره بطل إفريقيا في آخر موسمين على حسابه على تويتر: "أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه تصعيد أزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتقام المشار إليها في ملعب محايد بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتبارى حاليًا" في نصف النهائي.

وكان الأهلي قرر، الثلاثاء، اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بعد قرار الاتحاد الإفريقي (كاف)، الاثنين، بمنح المغرب حق استضافة النهائي في 30 مايو الجاري.

وأصدر "كاف" بيانًا رسميًا، الاثنين، كشف من خلاله تقدم كل من السنغال والمغرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلاّ أنّ الاتحاد السنغالي سحب عرضه.

وكان الأهلي المصري حامل اللقب قد طالب الاتحاد الإفريقي في خطاب رسمي، الأحد، بضرورة نقل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب محايد، مشيرًا إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وذلك بعدما اقترب والوداد البيضاوي المغربي من التأهل للمباراة النهائية.

وتابع الأهلي في بيانه، الأربعاء، أن طلبه يأتي "ردًا على قرار كاف الذي صدر مؤخرًا باختيار ملعب بعينه يستضيف هذا الحدث للعام الثاني على التوالي، وهو ما لم يحدث من جانب أي اتحاد قاري من قبل"، مضيفًا: "لا سيما أن القرار صدر في توقيت متأخر للغاية، وبعدما تقلص عدد الفرق المتنافسة إلى أربعة فقط، وبات ذات القرار يخدم ناديًا بعينه، والذي سوف يخوض المباراة النهائية "حال تأهله" على ملعبه ووسط جماهيره".

وتغلب الأهلي في عقر داره على وفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي برباعية نظيفة، فيما عاد الوداد بتفوق صريح من أرض مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 3-1 في العاصمة لواندا.