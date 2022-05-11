العالم اليوم - السنيورة يدعو إلى التصويت الكثيف لإنهاء "اختطاف لبنان"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 مايو 2022 11:15 مساءً - اعتبر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة أن المشاركة الكثيفة في الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو، ستسهم في مواجهة اختطاف البلاد من قبل حزب الله، مشيرا أيضا إلى أن عودة لبنان إلى محيطه العربي سيضعه على المسار الصحيح سياسيا واقتصاديا.

وقال السنيورة الذي يدخل الانتخابات بحملة شعارها "بيروت تواجه" في لقاء مع بوابة العين الإخبارية إن البلاد أمام محطة أساسية للوصول إلى أن تصبح "دولة هي صاحبة القرار"، لكنه قال إن هذا المسار لا يزال طويلا ويتطلب جهدا مثابرا.

واعتبر السنيورة أن "الدولة مخطوفة من قبلحزب الله ومن قبل الأحزاب الطائفية والمذهبية".

وقال إن النظام الديمقراطي تعرض للتخريب "عبر اعتماد ما يسمى بدعة الديمقراطية التوافقية والتي كانت وسيلة من أجل إطباق حزب الله على الدولة اللبنانية، وبالتالي منعها من اتخاذ اي قرار إلا بموافقة حزب الله وهذه كانت الوسيلة من أجل ان تتحكم الأقلية بالأكثرية في مجلس النواب".

ودعا السنيورة اللبنانيين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات، قائلا إن "هذه هي الرسالة الحقيقية التي يمكن أن يوجهها اللبنانيون إلى بعضهم البعض وللعالم، وهي أن لبنان ليس أرضاً شائعة وسائبة يستطيع الطارئون أن يضعوا يدهم عليها ويزوّروا إرادة اللبنانيين".

وأضاف السنيورة أن المشاركة الضئيلة في الانتخابات تعطي للأحزاب المنضوية تحت عباءة حزب الله قدرة على تحقيق مواقع كثيرة، ومقاعد في مجلس النواب.

وأثنى السنيورة على قرار دول عربية بعودة السفراء إلى بيروت، معتبرا أنه من أجل لبنان عودة لبنان إلى مساره الصحيح اقتصاديا وسياسيا، لابد أن يعود إلى حضنه العربي، مع "احترام الدستور واحترام سلطة النظام والقانون واستقلالية القضاء والشرعيتين العربية والدولية، والعمل من أجل أن يكون لدينا حكومة تنتهج الحوكمة الصحيحة والنظام الاقتصادي الحر".

وقال السنيورة "اليوم نحن أمام فرصة يمكن أن لا تكرر للبنان، وأمام قضية لا تخص طائفة بعينها في لبنان إنما تخص اللبنانيين جميعا والعرب أيضاً وبالتالي هذه العودة العربية ينبغي أن نقابلها بمواقف حاسمة وصارمة من أجل أن يكون لبنان فعليا قادرا على تحقيق طموحات أبنائه".

وبلغت نسبة اقتراع المغتربين في الانتخابات البرلمانية، نحو ستين في المئة، حيث صوت حوالي 130 ألف مغترب لبناني من أصل 225 ألفاً مسجلين في عملية الاقتراع في الخارج، التي جرت يومي الجمعة والأحد في 58 دولة، وفق أرقام أولية أعلنتها وزارة الخارجية اللبنانية.

وكانت هذه المرة الثانية التي يتاح فيها للمغتربين المخولين الاقتراع المشاركة في انتخاب النواب الـ128. وفي انتخابات العام 2018، الأولى التي شارك فيها المغتربون، بلغت نسبة مشاركتهم 56 في المئة، إذ صوّت نحو خمسين ألفاً من إجمالي قرابة تسعين ألفاً سجلوا أسماءهم.

والانتخابات البرلمانية هي الأولى بعد انتفاضة شعبية عارمة شهدها لبنان خريف 2019 طالبت بتنحي الطبقة السياسية وحمّلتها مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي والفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة. وينظر كثيرون إلى الانتخابات كفرصة لتحدي السلطة.