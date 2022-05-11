سلوفاكيا وبولندا تطالبان بمنح أوكرانيا صفة مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 10:25 مساءً - أعلنت رئيسة سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا، ونظيرها البولندي اندري دودا، في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا اليوم الأربعاء. أنهما يعتزمان القيام بزيارات مشتركة لنظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي التي تبدي تشككا حيال منح أوكرانيا هذه الصفة.

وقالت كابوتوفا: "من المهم لمستقبل أوروبا وللسلام في أوروبا أن نتحدث عن هذا الوضع المستقبلي لأوكرانيا، وهذا لا يعني تلقائيا العضوية الكاملة التي يجب بالطبع استيفاء المعايير الخاصة بها. لكننا نعتبر منح صفة مرشح لفتة طبيعية في الموقف الصعب الذي تتواجد فيه أوكرانيا الآن".

وقال دودا إن أوكرانيا لا تدافع عن نفسها فقط، بل عن أوروبا أيضا، " في مواجهة الطموحات والأعمال الامبريالية لروسيا الحالية". وأضاف أن أوكرانيا بحاجة إلى إشارة تضامن، وتابع مبررا منح صفة المرشح لأوكرانيا بقوله " نحن نعرف أن من المهم جدا بالنسبة للمجتمع الأوكراني أن يشعر بالقبول من جانب الغرب".

وأشادت كابوتوفا ودودا بالتعاون الثنائي بين بولندا وسلوفاكيا وقالا إن من أمثلة ذلك الاتفاق الخاص بمراقبة سلاح الجو البولندي للمجال الجوي السلوفاكي حتى تتمكن سلوفاكيا من تسليم مقاتلاتها طراز ميج-29 إلى أوكرانيا.