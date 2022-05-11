بايدن يحث الكونجرس على تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا بـ33 مليار دولار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 10:25 مساءً - حث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونجرس على إصدار موافقة عاجلة، بشأن طلبه تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية جديدة لأوكرانيا، بقيمة 33 مليار دولار.

وقال بايدن: "مستعد للتوقيع فورا على القانون إذا أصدره الكونجرس"، مضيفا: "يجب أن نقف إلى جانب أوكرانيا، لأنها تدافع عن نفسها ضد العدوان الروسي، خاصة أننا استنفدنا تقريبًا الموارد التي قدمتها الأغلبية من الحزبين في الكونجرس، لدعم مقاتلي أوكرانيا".

ويتضمن مشروع قانون التمويل الإضافي المقترح من بايدن، 20.4 مليار دولار، مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، بما في ذلك الإذن بعمليات سحب إضافية بقيمة 5 مليارات دولار، فضلا عن 6 مليارات دولار أخرى لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، و4 مليارات دولار لبرنامج التمويل العسكري الخارجي التابع لوزارة الخارجية.

ويأتي هذا التمويل بالإضافة إلى 800 مليون دولار، خصصت للأسلحة والذخيرة، ومساعدات أمنية أخرى، وذلك في وقت سابق من هذا الشهر.