جدة - نرمين السيد - وصف المتحدث باسم الخارجية الألمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور دينس كوميتات، مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وإصابة صحفى آخر بالأمر الصادم.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الألمانية تطالب بالكشف عن ملابسات وفاة شيرين أبو عاقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.