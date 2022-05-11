جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو الجارى، من ضبط 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فى عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية.
وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائرى فى ضبط 34 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 3 أطنان، وأكثر من 73 ألف قرص مخدر.
من جهة أخرى، نجح الجيش الجزائرى فى ضبط 178 شخصا لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الذهب، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى التنقيب على هذا المعدن النفيس.
وفى سياق آخر، تمكنت قوات حرس السواحل الجزائرية من القبض على 86 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الجزائرى: ضبط 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و86 مهاجرا غير شرعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.