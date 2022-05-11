زيلينسكى يبحث مع المستشار الألمانى المساعدات الدفاعية والتعاون بقطاع الطاقة

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأوكرانى، فى تغريدة على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الأربعاء : "تحدثنا عن المساعدة الدفاعية والتعاون فى قطاع الطاقة وزيادة العقوبات على "المعتدى الروسى"، وأضاف: "نحن نقدر المستوى العالى للحوار مع ألمانيا، ودعم كفاحنا".

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