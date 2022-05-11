العالم اليوم - الخارجية الأميركية تعلّق على مقتل شيرين أبو عاقلة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 مايو 2022 10:18 مساءً - عبّرت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، عن حزنها وإدانتها بشدة لمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، مطالبة بتحقيق "مستفيض".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس: "من المحزن رؤية صحفي آخر يقتل بعد أيام من تأكيد الوزير أنتوني بلينكن أهمية حرية الإعلام".

وأضاف: "يحزننا وندين بشدة مقتل الصحفية الأميركية شيرين أبو عاقلة".

وأردف قائلا: "نطالب بتحقيق مستفيض في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة"، مبديا ترحيب الخارجية الأميركية بإعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية عزمها إجراء تحقيق في الحادثة.

وتابع برايس: "الأهم بالنسبة لنا هو محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وسننتظر التحقيق قبل الحكم على ما حدث".

وقتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، صباح الأربعاء، بالرصاص أثناء تغطيتها لاشتباكات في قطاع جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الصحفية برصاص الجيش الإسرائيلي خلال هذه الاشتباكات، فيما قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "تشير التقديرات الأولية وخلافًا لما ينشر في وسائل الإعلام العربية أن شيرين أبو عاقلة قتلت صباح الأربعاء نتيجة نيران مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين اثناء تغطيتها الإخبارية".