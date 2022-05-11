رابط فوري استخراج نتائج القبول الموازي للجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني جميع المحافظات من وزارة التربية والتعليم

رابط فوري استخراج نتائج القبول الموازي للجامعات العراقية 2022 حيث يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف أنحاء العراق في هذا التوقيت بالتعرف على كيفية استخراج نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية المختلفة 2022، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد إعلان النتيجة بعدما نوهت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الانتهاء من رصد النتائج الخاصة بالطلاب من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث انتهى الطلاب خلال الفترة الأخيرة من أداء الامتحانات في جميع المدارس بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور طريقة استخراج نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية بالرقم الامتحاني.

نتيجة القبول الموازي 2022

يعتبر نظام القبول الموازي هي أحد الأنظمة التعليمية في العراق، والتي تسمح بدخول الطالب إلى أي كلية من الكليات الحكومية ولكن من خلال درجات وتقديرات أقل من التقديرات المناسبة لدخول الكلية، على أن يكون وذلك مقابل دفع رسوم محددة توازي الدرجات المتبقية لدخول الكلية المطلوبة بناء على القوانين المعلنة من قبل الوزارة، وبالطبع وفقا لشروط وضوابط تضعها وزارة التعليم العراقي، وقد أصبح هذا النظام سائد في العديد من الأنظمة التعليمية في العديد من الدول حاليا، وهو ما جعل عدد كبير من الطلاب قد تقدموا خلال الفترة الأخيرة للتسجيل في القبول الموازي بناء على المعدلات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط فوري استخراج نتائج القبول الموازي للجامعات العراقية 2022

وقد سهلت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانية الحصول على نتائج القبول الموازي الخاص بالطلاب الذين تم قبولهم في الكليات المختلفة خلال الأيام الأخيرة بناء على بعض الضوابط والشروط المحددة رسميا، حيث يتم استخراج النتيجة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، عن طريق اتباع الخطوات التالية مباشرة.