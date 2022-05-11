يعمل تطبيق واتساب خلال هذه الفترة على العديد من التحديثات الجديدة، التي يُطلقها على منصة عملاق المراسلات الفورية في العالم، وذلك من أجل تحسين تجربة المستخدمين وإرضاء أكثر من ملياري مستخدم نشط على التطبيق، وأتاحت المنصة تحديث جديد يشمل إصلاحات الأخطاء التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية في الإصدارات التجريبية السابقة، والتي تم إرسالها خلال المرحلة الماضية إلى متجر بلاي. تحديث جديد رائع من واتساب لتعزيز تجربة المستخدمين

تحديث واتساب لتحسين تجربة المستخدمين

من جانبه أكد موقع “وابيتانفو” أن التطبيق يعمل دائما على العديد من التحديثات المتعددة للإصدارات المختلفة التابعة له، والتي تعمل على أنظمة التشغيل آي أو إس أو نظام التشغيل أندرويد، حيث نصح جميع المستخدمين بضرورة التحديث، ولكن أكد على ضرورة ألا يكون المستخدم أحد مختبري الإصدارات التجربية للتطبيق خلال هذه الفترة، حيث أنه لا يجب عليه التحديث، وأسعدت تلك التحديثات العديد من مستخدمي التطبيق خلال هذه الفترة، ولا سيما أن تعمل على إصلاح أخطاء الإصدارات السابقة.

والجدير بالذكر أن خدمة واتساب قد أعلنت خلال الفترة القليلة الماضية عن توفر عدد من الميزات الرائعة التي أسعدت العديد من المستخدمين، حيث أكدت على توافر ميزة ردود الفعل على الرسائل الواردة من خلال الرموز التعبيرية، حيث يمكنك الرد والتعبير عن مشاعرك من خلال عدد من الموز التعبيرية أتاحها التطبيق للمستخدمين، من أجل الرد السريع على الرسالة الواردة، حيث يمكنك الضغط على الرسالة الواردة بشكل مطول والاستمرار حتى ظهور الرموز التعبيرية، ثم عليك اختيار الرمز المناسب للتعبير على الرسالة دون الرد بالكلمات، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد.

كما أشار تطبيق واتساب إلى ميزة زيادة حجم الملفات التي يمكن مشاركتها على التطبيق خلال هذه الفترة مع الآخرين، حيث أكد على أن مستخدمي التطبيق أصبحوا قادرين الآن على مشاركة الملفات التي يصل حجمها إلى 2 جيجا بايت، والتي تُعتبر قفزة كبيرة للغاية، وذلك بعدما كانت المشاركة للملفات التي يبلغ حجمها 100 ميجابايت، مما أسعد العديد من المستخدمين للتطبيق خلال هذه الفترة، ولا سيما أن تلك الميزات قد طالب بها العديد من مستخدمي التطبيق خلال الفترة الماضية وطال انتظارها.