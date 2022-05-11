زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب المنطقة الحدودية بين الأرجنتين وتشيلى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 09:28 مساءً - ضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، شمال الأرجنتين وتشيلى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 78 كيلو مترًا بالقرب من قرية سان أنطونيو دي لوس كوبرس، وعلى عمق 193 كيلو مترًا، مشيرة إلى أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

من ناحية أخرى، ضرب زلزال شدته 6 درجات على مقياس ريختر، شرق العاصمة التايوانية "تايبيه".

وذكر المركز الوطني التايوانى لعلوم الزلازل، أن الزلزال وقع عند خط عرض 24.08 درجة، وخط طول 122.52 درجة، وعلى عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 143 كيلومترا جنوب شرق تايبيه.

ولم ترد تفاصيل حول وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الممتلكات جراء الزلزال.

وكان زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب ساحل مقاطعة "هوالين" فى شرق تايوان، أبريل الماضى.

و ذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي. إن. إيه.) أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 61.5 كيلومترًا جنوب مقاطعة "هوالين"، وعلى عمق 30.1 كيلومتر.. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات بشرية.