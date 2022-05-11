زيلينسكي: لو كانت أوكرانيا عضوا في الناتو لما اندلعت الحرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 09:28 مساءً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنه كان من الممكن منع الحرب مع روسيا لو كانت أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وفي كلمة لـ “زيلينسكي” إلى الطلاب في معهد الدراسات السياسية في باريس، قال "لو كانت أوكرانيا جزءا من حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل الحرب، لما كانت هناك حرب"، بينما كان يتحدث عبر رابط فيديو.

وأضاف زيلينسكي أيضا أن بلاده "مستعدة" لإجراء مفاوضات "طالما لم يفت الأوان بعد"، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

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وتابع زيلينسكي:"مع كل بوتشا جديدة، ومع كل ماريوبول جديدة، ومع كل مدينة جديدة حيث يوجد عشرات القتلى، وحالات الاغتصاب، ومع كل فظائع جديدة، تختفي الرغبة وإمكانية التفاوض، فضلا عن إمكانية حل هذه القضية بطريقة دبلوماسية'.

وتواجه روسيا معارضة طويلة الأمد لتوسيع حلف شمال الأطلسي وانضمام أوكرانيا إلى الحلف، واتهمت الحلف بشن حشد عسكري نشط على الأراضي المتاخمة لروسيا.