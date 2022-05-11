«المحامين العرب» يدين اغتيال الاحتلال للصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة

جدة - نرمين السيد - أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوى بنعيسى، بأشد العبارات اغتيال الاحتلال الإسرائيلى للصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة وإصابة زميلها على السمودى خلال تأدية واجبهما المهنى بتغطية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لمخيم جنين شمالى الضفة الغربية.





وقال بنعيسى -فى بيان اليوم الأربعاء- إن الجريمة البشعة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى باغتيال الصحفية الفلسطينية بالرصاص الحى تعكس توجهه بتصفية كل من يفضح أعماله الدموية اليومية ضد الشعب الفلسطينى.

ودعا المجتمع الدولى إلى التحرك بكل آلياته لاتخاذ عقوبات عاجلة وصارمة ضد الاحتلال الإسرائيلى ومحاكمة مجرمى الحرب المسؤولين عن قتل الفلسطينيين العزل.

وأكد الأمين العام أن هذه الجريمة لن تضعف عزيمة الصحفيين المناضلين الأحرار عن القيام بواجبهم للكشف عن الجرائم التى ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى المؤمن بقضيته العادلة، مهيبا بالمنظمات الحقوقية فى العالم بالتنديد بهذا الفعل الجرمى المشين الذى أودى بحياة المناضلة شيرين أبوعاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأضاف أن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب وهى تستحضر شخصية الصحفية شيرين أبوعاقلة التى ناضلت لأكثر من ربع قرن من حياتها لأجل قضية فلسطين العادلة إلى أن استشهدت يومه فى ساحة النضال وهى تؤدى واجبها الوطنى الفلسطينى والإنسانى، تتضرع إلى الله عز وجل أن يتغمد روح الفقيدة برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته لما قدمته من تضحيات جسام للقضية الفلسطينية.

وأعرب بنعيسى، عن تضامن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب مع الأسرة الصحفية الفلسطينية والعربية فى مصابها، وعن خالص تعازيها ومواساتها الصادقة للشعب الفلسطينى وقادته وأسرة الصحفية شيرين أبو عاقلة.