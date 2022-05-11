يونسكو: استهداف شيرين أبو عاقلة انتهاك للقانون الدولى

جدة - نرمين السيد - دعت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" أودرى أزولاى، إلى إجراء تحقيق وافٍ فى مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة فى مدينة جنين فى الضفة الغربية بفلسطين.





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