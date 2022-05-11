بن فرحان يبحث مع نظرائه بالبرتغال والتشيك وإسبانيا العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، مع نظرائه بدول البرتغال والتشيك وإسبانيا، العلاقات الثنائية التى تربط المملكة بتلك الدول وسبل تطويرها وتعزيزها فى شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر فى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





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