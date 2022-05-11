البيت الأبيض يدين بشدة اغتيال شيرين أبو عاقلة

جدة - نرمين السيد - دان البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بشدة مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال غارة عسكرية إسرائيلية فى الضفة الغربية ودعا إلى إجراء تحقيق "فورى وشامل" لتحديد المسئول عن ذلك.





وقالت نائبة السكرتير الصحفى للبيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين فى تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن "الإدارة الأمريكية تدين "بشدة" مقتل الصحفية"، وندعو إلى إجراء تحقيق "فورى وشامل" لتحديد المسئول عن ذلك. ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن وفاة شيرين: "إهانة لحرية الإعلام فى كل مكان". وقُتلت أبو عاقلة بالرصاص أثناء تغطيته غارة عسكرية إسرائيلية فى جنين.

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