العالم اليوم - العين يتوج بطلا للدوري الإماراتي للمرة 14 في تاريخه

انتم الان تتابعون خبر العين يتوج بطلا للدوري الإماراتي للمرة 14 في تاريخه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 مايو 2022 09:21 مساءً - توج فريق العين بطلا لدوري أدنوك للمحترفين الإماراتي (موسم 2021-2022)، قبل نهايته بـ3 جولات.

وفاز العين على الجزيرة بخماسية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، على استاد هزاع بن زايد، مساء الأربعاء، في الجولة 23، ليحصد لقب الدوري رقم 14 في تاريخه.

ووصل العين للنقطة 58، بينما أقصى رصيد يمكن أن يصل له أقرب منافسيه الشارقة هو 57 نقطة.

وقدم العين أداء قويا من بداية المباراة، وكان عازما على الفوز لحصد اللقب، وبدأ هجومه الكاسح عل مرمى الجزيرة، من الدقيقة الأولى.

وفي الدقيقة الثانية هز التوجولي لابا كودجو، مهاجم الزعيم، وهداف الدوري، شباك الجزيرة، لكن تقنية الـvar ألغت الهدف بداعي التسلل.

واصل العين هجماته من أجل التقدم بهدف مبكر، وفي الدقيقة 15 سجل كودجو الهدف الأول للعين، بعد تمريرة من زميله كاديو كانيدو.

بعد الهدف لم تكن ردة فعل الجزيرة قوية، من أجل التعويض، وواصل العين هجومه القوي واستحواذه على الكرة.

وفي الدقيقة 36، سجل كودجو، نجم الدوري الأول، هدفا جديدة، من ضربة رأسية رائعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدفين دون رد، بعد أداء هجومي ممتع للزعيم العيناوي.

الشوط الثاني بدأ من حيث انتهي الشوط الأول، وواصل العين عزفه في الملعب، وسجل كودجو الهاتريك في الدقيقة 50 ليقضي على آمال الجزيرة نهائيا في العودة.

بعد الهدف واصل العين ضغطه الهجومي، وظهر الجزيرة مستلما أكثر.

وفي الدقيقة 70 عاد كودجو وزار شباك الجزيرة، محرزا سوبر هاتريك تاريخي، وسط فرحة كبيرة من جماهير العين، التي حضرت بقوة في مدرجات إستاد هزاع بن زايد.

وفي الدقيقة 80 خرج لابا كودجو، عريس الليلة، بعدما شعر بالإجهاد.

وفي الدقيقة 85، شارك كايو كانيدو في الحفلة، محرز الهدف الخامس للعين، لتنتهي المباراة بخماسية مثلما حدث في مواجهة الدور الأول.