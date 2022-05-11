نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تثبيت لعبة gta vice city الأصلية من جوجل بلاي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر لعبة gta vice city من ألعاب سلسة GTA وتحديدا تمثل الجيل الثالث من هذه السلسة العالمية وما تتمتع به من مميزات تفرض نفسها على اللاعب أيا كان من أي بلد في العالم، إذ تحتوي اللعبة في هذا الصدد على مزايا الاتصال بالواقع مع خيال اللعب في أبراز ما يكون من شخصيات العالم السفلي الذي تعتمد عليه اللعبة في إخراج كافة ما لها من خصائص في اللعب، ويمكن تثبيت هذه اللعبة على كل من الهاتف الاندرويد وجهاز الكمبيوتر على حد سواء.

لعبة gta vice city

تمنحك اللعبة التعامل مع العالم المفتوح بكل ما يقتضيه هذا العالم من ملابسات وعناصر القفز والجري في كل مكان والغوص أيضا في داخل البحار إذا احتاج الأمر، حيث تعمل اللعبة من خلال رسومات عالية الجودة على وجود اللاعب في جزيرة يحكمها عدد من اللصوص، وعليه في هذه الحالة أما الانضمام إلى هذه اللصوص والسرقة معهم أو التعرض إلى القتل وسرقة ما لديه من أموال، ويتعرض اللاعب في هذه الحالة إلى عدد من المطاردات.

متطلبات خاصة بلعبة جاتا

تحتاج لعبة جاتا فايس سيتي إلى معرفة اللاعب لعدد من المعلومات من اجل تثبيت اللعبة ومنها:

حجم اللعبة هو 7.3m

يمكن التثبيت على الهاتف بنظام Android 7.0 والأحدث منه.

الإصدار الحالي للعبة 1.09

كما انه قد تم التثبيت الفعلي لها بأكثر من 1.000.000 عملية.

تنزيل لعبة gta vice city للكمبيوتر

بالنسبة إلى تثبيت جراند فايس سيتي على جهاز الكمبيوتر فانه يمكن عن طريق عدد من المتطلبات

كون نظام تشغيل الجهاز هو Windows 98 او نظام Windows 10.

أن تكون الذاكرة العشوائية للكمبيوتر 256MB Memory Ram.

مع كون معالج الجهاز يتمثل في pentium 4 @ 1.3 GHZ.

كيفية تشغيل لعبة GTA San Andreas على الهاتف

كما انه يمكن تثبيت اللعبة على هاتف اندرويد بطريقة ميسرة من خلال تطبيقات بلاي، وذلك عن طريق الدخول إلى التطبيقات، ثم كتابة اللعبة من أعلى عند علامة البحث في هذه المحرك البحثي غوغل، والقيام بالاستعدادات السابق الإشارة إليها والمتطلبات التي يحتاج إليها هذا التنزيل للعبة، ثم الدخول في التثبيت الذي يكون في الجزء العلوي من اللعبة .