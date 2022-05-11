نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Xiaomi 12 pro أقوي هواتف شركة شاومي الجديدة | مواصفات ومميزات الهاتف في المقال التالي

Xiaomi 12 pro أقوي إصدارات شركة شاومي من الهواتف الذكية حتي الآن. حيث منذ فترة أعلنت الشركة عن إطلاق السلسلة الجديدة من هواتفها الذكية في الأسواق العالمية والعربية. شملت تلك السلسلة الجديدة ثلاثة هواتف جديدة ومميزة تقدم العديد من المواصفات والمميزات الممتازة مقابل سعر منافس لعديد من هواتف الشركات الأخري. وتتمثل تلك الهواتف في : Xiaomi 12 ، Xiaomi 12X ، وأيضاً النسخة الأقوي Xiaomi 12 pro. تأتي الهواتف مع مجموعة من المواصفات المشتركة كلغة التصميم الموحدة في الثلاثة أجهزة ، وكذلك مع بعض الاختلافات كما في المعالج والشاشة وسعة البطارية. وفيما يأتي نتعرف علي مواصفات وسعر موبايل Xiaomi 12 pro. مواصفات هاتف Xiaomi 12 pro : ‌وزن الهاتف يأتي مقدراً بحوالي 204 جراماً.‌

الهاتف متوفر بخامات تصنيع تأتي من الزجاج في الظهر ، مع وجود إطار من البلاستيك أيضاً حول جسم الهاتف.‌

ظهر الهاتف يأتي مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، مما يوفر بعضاً من الحماية.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن لا يأتي الهاتف مع دعم إمكانية زيادة مساحة التخزين ، وذلك لعدم توافر مدخل كارت الميموري الإضافي.‌

كما يأتي الهاتف مع شاشة من نوع LTPO AMOLED بحجم 6.73 إنش ، تتوفر أيضاً بجودة QHD+ مع دقة بكسلات 3200×1440 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 522 بكسل لكل إنش.‌

تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 1500 شمعة مع دعم خاصية HDR10+ ، مما يوفر وضوح أكثر لمحتوي الشاشة في وجود الإضاءة العالية.‌

تتوفر الشاشة أيضاً بدعم خاصية Dolby vision و 1B Color ، والتي تقوم بعرض أكثر من مليار لون علي الشاشة.‌

وكما الحال في نسختي الهاتف الأخري تأتي شاشة الهاتف مع دعم معدل تحديث 120 هيرتز ، مما يعطي سلاسة وسهولة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

وبالنسبة لحماية الشاشة فيتوفر علي شاشة الهاتف طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus ، وذلك للحماية من الخدش والكسر.‌

الهاتف يأتي مع أحدث إصدارات نظام التشغيل Android 12 ، بالإضافة إلي وجود واجهة المستخدم الجديدة والخاصة من شاومي MIUI 13.‌

كذلك الهاتف يتوفر بأحدث إصدار لمعالجات شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ، والذي يأتي تكنولوجيا تصنيع بدقة 4 نانو متر لتوفير بعضاً طاقة الهاتف.‌

معالج الهاتف يأتي مع ثمانية أنوية : الأقوي من بينهم تعمل بتردد يصل إلي 3.00 جيجا هيرتز ، وتتوفر من نوع Cortex-X2.‌

مع وجود ثلاثة أنوية أخري من نوع Cortex-A710 ، تعمل كل منهم بتردد يصل إلي 2.50 جيجا هيرتز.‌

أما عن الأربعة أنوية المتبقية فتأتي من نوع Cortex-A510 ، وتعمل بتردد قل يصل إلي حوالي 1.80 جيجا هيرتز.‌

كما يتوفر بالهاتف أيضاً معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 730.‌

يأتي من الهاتف إصدارين فقط من مساحة التخزين المتوفرة وهما : 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

تتوفر ذاكرة الهاتف التخزينية من نوع UFS 3.1 ، مع رامات من نوع LPDDR5. كاميرا هاتف Xiaomi 12 pro : ‌يحتوي الهاتف علي كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.45 ، تتوفر بدعم الـHDR وتصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

الهاتف كذلك يأتي مع إعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأساسية تتوفر بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، مع دعم خاصية الـDual pixel PDAF والمثبت البصري OIS.‌

الكاميرا الثانية خاصة بالتصوير Telephoto وتأتي بدقة 50 ميجا بكسل أيضاً مع فتحة عدسة F/1.9 ، تدعم التكبير حتي 2x Optical Zoom.‌

وأخيراً كاميرا ثالثة وأخيرة تستخدم في التصوير الواسع Ultra Wide بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، مع وجود زاوية تصوير واسعة وعريضة تصل إلي 115°.‌

كذلك تتوفر الكاميرات بدعم الـHDR وتصوير Panorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي Dual-Tone بجانب الكاميرات.‌

وبالنسبة لتصوير الفيديوهات فالهاتف يدعم التصوير بجودة عالية حتي الـ8K مع معدل التقاط 24 إطار لكل ثانية ، أو بجودة 4K مع دقة 2160 وبمعدل التقاط 30/60 إطار.‌

كما يدعم أيضاً التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120/240/960 إطار لكل ثانية.‌

الهاتف كذلك يتوفر بدعم خاصية التثبيت الالكتروني Gyro-EIS. مواصفات أخري للهاتف : ‌يدعم هاتف Xiaomi 12 pro خاصية الـNFC.‌

ولا يدعم شبكات الراديو FM.‌

لكن يتوفر بدعم خاصية IR BLASTER ، لإتاحة التحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌

لا يتوفر أيضاً مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مع ذلك يأتي مع أربعة سماعات خارجيه تتوفر من نوع Stereo Speakers من Harman Kardon ، وبالتالي توفر أصوات واضحة وعالية.‌

بصمة الهاتف تأتي من نوع Optical وموجودة في أسفل شاشة الهاتف ، مع دعم خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف.‌

كما يدعم الهاتف عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التسارع ، التقارب ، البوصلة ، الجيروسكوب ، الضغط ، وأيضاً مقياس الضوء.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4600 مللي أمبير ، تتوفر مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 120 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 18 دقيقة فقط.‌

بالإضافة إلي دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات ، فيمكن شحن الهاتف لاسلكياً بنسبة 100% في غضون 42 دقيقة فقط.‌

كما يأتي أيضاً بدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات.‌

مدخل الشحن بالهاتف يأتي أيضاً من النوع السريع Type C 2.0 ، مع دعم لخاصية OTG.‌

وأخيراً الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات فقط من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الأزرق ، والبنفسجي. سعر هاتف Xiaomi 12 pro : ‌1100 دولار لنسخة الهاتف الأولي 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 20,340 جنية مصري. عمر شويل - جدة Xiaomi 12 pro أقوي هواتف شركة شاومي الجديدة | مواصفات ومميزات الهاتف - ثقفني

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